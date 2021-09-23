AŞI KAMPANYASI

Yozgat’ta Covid19 salgınına karşı aşılama oranının artırılması amacıyla başlatılan ve devam eden kampanya ile hedefe adım adım yaklaşılıyor. Yozgat’ın Saraykent ilçe merkezinde Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı tarafından kurulan Aşı Noktasını Kaymakam Ali Açıkgöz ziyaret etti. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Ak Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya, Ozan Beldesi Belediye Başkanı Mustafa İleri, Dedefakılı Belde Belediye Başkanı Haydar Coşkun da ziyarette Kaymakam Açıkgöz ile birlikte ziyarette yer aldı. Kaymakam Açıkgöz, Saraykent'te aşıya gösterilen ilginin hızla artmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Açıkgöz, ‘’Mevsimsel değişiklikler sebebiyle bağışıklık sistemimizin zayıfladığı bugünlerde aşı, her zamankinden daha büyük önem arz etmektedir. Saraykentli vatandaşlarımızın aşı noktalarımıza gösterdikleri ilginin her geçen gün arttığını görüyoruz. Bugün başkanlarımızla beraber hem vatandaşlarımızla bir araya gelme imkanı bulduk hem de sağlık görevlilerimizin fedakarca çalışmalarına bir kez daha şahitlik ettik. İlerleyen günlerde aşı çalışmalarımıza hane ziyaretleri ile de katkı sağlayacağız’’ dedi. •Rabia Şahin•