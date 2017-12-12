-Artan kiralara ilginç çözüm

Sarıkaya'da yarım asırdır saat tamirciliği yapan Osman Karataş'ın kiracı olarak hizmet verdiği dükkan belediyenin yol genişletme çalışması nedeniyle yıkıldı. Başka bir kiralık dükkan bulamayan ve kiralarında yüksek olması nedeniyle arayışlara giren Karataş ilginç bir çözüm bularak 3 metrekarelik minibüsü tamirhaneye çevirdi. 5 yıldır 'mobil' olarak hizmet veren Karataş Sarıkaya Belediyesi'nin yol genişletme çalışması nedeniyle kiracı oldukları dükkanın yıkıldığını belirten Karataş, bunun üzerine saat tamirciliği mesleğini öğrettiği oğluyla birlikte mesleklerini minibüste yapmaya karar verdiklerini söyledi. Bazen sabit bazen de Sarıkaya'nın köylerine giderek vatandaşa hizmet verdiklerine işaret eden Karataş, 50 yıldır işini severek yaptığını dile getirdi. Karataş ayrıca ömrünün sonuna kadar da mesleğini devam ettireceğini ifade etti. Aldıkları minibüsün içerisinde 3 metrekare alanda saat tamiratı işini oğluyla birlikte yaptığını belirten Karataş,"50 senedir saat tamirciliği işini yapıyorum. Sarıkaya'da minibüsün içerisinde 3-4 metrekare alanda ise bu işi 5 yıldır yapıyoruz. Kiralar Sarıkaya’da bir hayli yüksek. 5 sene önce de belediyenin dükkanlarında kirada kalıyorduk. Dükkanlar yıkılınca minibüste oğlumla birlikte saat tamirciliğini yapmaya karar verdik" dedi.

80 yaşına rağmen işini severek yaptığını söyleyen Karataş,"Her gün sabah saat 07.30'da işe başlıyorum akşam da 18.00'da işimizi bitiriyoruz. Günlük 15-30 adet saat tamiri yapıyorum, ömrümün sonuna kadar da bu işi devam ettireceğim" şeklinde konuştu.

