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Arslan görevine döndü

SORGUN Belediye Başkan adayı olan Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan görevine tekrar dönüş yaptı.

Arslan görevine döndü

SORGUN Belediye Başkan adayı olan Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan görevine tekrar dönüş yaptı.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Arslan görevine döndü

Sorgun’da  31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Başkan Adayı olmak için görevinden ayrılan Başkan Arslan, 7152 sayılı kanun kapsamında yeniden Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine döndü.
Başkan Üzeyir Arslan, ilgili kanuna göre tekrar görevine döndüğünü ifade ederek,
“Siyasi hayatıma yön veren ‘Sorgun Sevdam’ ile çıktığım bu kutlu yolda yaptıklarıma dönüp baktığımda mahcubiyet duyacak hiçbir şaibeye karışmamış olmam ve Sorgunumuza yeni bir vizyon kazandırma adına gayretlerimizin değerli halkımız tarafından teveccüh görmesi ayrıca bizleri gururlandırmıştır” dedi.
Şahsi hiçbir beklentisi olmadığı için Sorgun’a hangi mecra olursa olsun hizmet etmeyi görev kabul ettiğini vurgulayan Arslan, “Bu duygu ve düşüncelerle, süreçte bilmeden incittiğimiz bir kardeşimiz oldu ise hakkını helal etmesini istiyor, sizlerin sağduyusu ile tercihlerinizin memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allahtan niyaz ediyorum” diye konuştu. 

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