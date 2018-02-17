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Arabaşı sofrasında buluştular

SORGUN Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Sorgun Belediyespor taraftarlarına arabaşı ikramında bulundu.

Arabaşı sofrasında buluştular

SORGUN Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Sorgun Belediyespor taraftarlarına arabaşı ikramında bulundu.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Arabaşı sofrasında buluştular

Sorgun Belediyesi yemekhanesinde düzenlenen arabaşı etkinliğinde Kulüp Başkanı Hikmet Vural, Kulüp Yöneticisi Nihat Künbetli, Taraftarlar Derneği Grup Başkanı Seyit Küçükkaradoğan ve çok sayıda taraftar da hazır bulundu.
Sorgun Belediyesi bünyesinde voleybol ve futbol takımının olduğunu hatırlatan Başkan Şimşek, her zaman iki takımında yanında olduklarını, her türlü desteği verdiklerini söyledi.
Taraftarların maçların centilmence geçmesinde çok önemli bir faktör olduğuna dikkat çeken Şimşek,
‘Televizyonda görüyoruz, maç sonunda ortaya çıkan görüntüleri ve hiç tasvip etmiyorum.  Bizim taraftarımız kesinlikle o gibi görüntüler vermemeli, argo ve küfür içeren söylemlerde bulunmamalıdır. Hele ki şiddete asla başvurmamalıdır’ dedi.

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