ANLAMLI KAMPANYA

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Şube Müdürü Agah Ayhan, Okul Müdürleri ve görevli öğretmenlerin katılımlarıyla projenin tanıtım toplantısı yapılarak, projenin amacı anlatıldı. Proje ile Sarıkaya genelinde faaliyet gösteren okullarda oluşturulan komisyonlarca, veliler tarafından yapılacak makarna, şeker, bakliyat gibi kuru gıda yardımları toplanacak. Gıda maddeleri paketlenerek öğrencilerin de bu süreçte aktif olarak görev aldığı bir şekilde yardıma muhtaç insanlara ulaştırılacak. Proje kapsamında kuru gıda toplama işlemlerine 26 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek. Arkan, projenin Sarıkaya genelinde bir farkındalık oluşturmak, değerler eğitimi içesinde yer alan ‘yardımseverlik’ değerinin daha iyi anlaşılmasını ve öğrenciler tarafından benimsenmesini sağlamak, öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla hazırlandığını belirterek, tüm eğitim paydaşlarını kampanyaya destek olmaya davet etti. •SÜMEYYE İLHAN•