Akdağmadeni Turizm kapsamına alınıyor

Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, MTA tarafından çıkarılarak Belediye tarafından satın alınan Karadikmen Jeotermal kaynağının isale hattı inşaatının tamamlanarak, sıcak suyun İlçeye getirildiğini söyledi. Coşgun, ‘’Akdağmadeni’mize getirilen sıcak suyun yatırıma dönüştürülerek, turizme kazandırılması için kaynağın geldiği yerin yakınındaki bölgenin Bakanlar Kurulu tarafından turizm bölgesi ilan edilmesi için Belediyemiz Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yapmıştır’’ dedi.

Coşgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat Mitinginde Akdağmadeni’nin turizm bölgesi olarak ilan edileceği müjdesini verdiğini de hatırlattı. Coşgun, ‘’İlçemizin turizm bölgesi ilan edilmesinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu.