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Akdağmadeni tanıtıldı

AKDAĞMADENİ Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Ulucanlar Sanat Sokak'ta düzenlediği ‘Geçmişten Günümüze Akdağmadeni’ isimli resim ve fotoğraf sergisi ilgi gördü.

Akdağmadeni tanıtıldı

AKDAĞMADENİ Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Ulucanlar Sanat Sokak'ta düzenlediği ‘Geçmişten Günümüze Akdağmadeni’ isimli resim ve fotoğraf sergisi ilgi gördü.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Akdağmadeni tanıtıldı

Etkinlikte, Akdağmadeni ilçesinden yetişen Sanat, kültür, siyaset, eğitim, bürokratın tanınmış simaları bir araya geldi. Tarım Orman ve Köyişleri eski Bakanı Lütfullah Kayalar ve CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de etkinlikte yer aldı. Akdağmadeni ilçesinin tanıdık simaları hasret giderdi. Ankara’da ikamet eden Akdağmadenililerin de ilgi gösterdiği etkinliğe Akdağmadeni Belediyesi de katkıda bulundu. Akdağmadenili akademisyenler, yazarlar, şairler, sanatçılarla birlikte Ulucanlar Sanat Sokağı sanatçılarının da katılacağı etkinlik ile Ankara’da Akdağmadeni rüzgarı estirildi. Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilen etkinlik, yarın tamamlanacak.
 

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