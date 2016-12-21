Akdağ’ı ısıtıyor!

Türkiye’nin en kaliteli saleplerine ev sahipliği yapan Akdağmadeni ormanlarında Mayıs ve Haziran aylarında yetişen salep, yöre halkı tarafından toplanıp, kışın süt ile kaynatılarak tüketiliyor.

Süt ile birlikte kaynayan Akdağmadeni salebi kendine has tadı ve aromasıyla Türkiye’nin en kaliteli salebi olma özelliği taşıyor.



ÇAY YERİNE SALEP





Akdağmadeni İlçesi’nde özellikle soğuk kış aylarında esnaf ve vatandaşlar çayı bir kenara bırakıyor. İlçede bulunan çay ocaklarında kış aylarında sütlü salepler kaynatılıyor ve tüm ilçe halkı çay yerine sıcak süt salep yudumluyor.



Vatandaşlar, ilçede 12 çeşit salep yetiştiğini ve bunların en önemlisinin ise özellikle dondurma üreticileri tarafından tercih edilen yemlik salep olduğunu söyledi.



İlçe esnafı ise kışın çay yerine salep içtiklerini bildirerek, ilçede bazı çay ocağı işletmecilerinin yazın salepleri toplayıp, kışın kaynatarak satışa sunduğunu ifade etti.



Esnaflar özellikle özel konukları ve misafirlerine muhakkak salep ısmarladıklarını belirtti. Türkiye’nin bir numarası olan Akdağmadeni salebi ilçenin dışına çıkmayı ve tanıtılmayı bekliyor.

Haber: Mustafa TEKER