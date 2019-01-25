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Adaylardan dayanışma

SARAYKENT ilçesinden yeniden AK Parti’den aday gösterilen Belediye Başkanı Ahmet Öçal, seçim çalışmalarını Dedefakılı ve Ozan Beldesi Belediye Başkan adaylarıyla birlikte sürdürüyor.

Adaylardan dayanışma

SARAYKENT ilçesinden yeniden AK Parti’den aday gösterilen Belediye Başkanı Ahmet Öçal, seçim çalışmalarını Dedefakılı ve Ozan Beldesi Belediye Başkan adaylarıyla birlikte sürdürüyor.

25 Ocak 2019 Cuma 07:00
151 Okunma
Adaylardan dayanışma

Saraykent Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Öçal, Dedefakılı Belediye Başkan Adayı Haydar Coşkun ve Ozan Belediye Başkan Adayı Mustafa Akyüz ile birlikte ilçedeki kurum, kuruluşların yöneticileri ziyaret etti. 

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