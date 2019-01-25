Adaylardan dayanışma

Saraykent Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Öçal, Dedefakılı Belediye Başkan Adayı Haydar Coşkun ve Ozan Belediye Başkan Adayı Mustafa Akyüz ile birlikte ilçedeki kurum, kuruluşların yöneticileri ziyaret etti.