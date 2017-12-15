-Acil servis yoluna ısıtma

Akdağmadeni Devlet Hastanesi yönetimi ve ilçe belediyesi işbirliğiyle, hastane acil servisi girişinde, ambulansların kullandığı yolda kış mevsiminde meydana gelen buzlanmayı önlemek amacıyla ısıtma sistemi projesi hazırlandı.

Proje kapsamında, acil servisin girişinin rampa olan yolunun altına ısıtma sistemi döşendi. I

sı kaybına karşı yola yalıtım da yapılıyor. Kontroller tamamlandıktan sonra üst kaplama betonu dökülüp yol hizmete açılacak.

Akdağmadeni Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Münir Kiper Aslan,

‘’Hastaların acil servise ulaşımı yolda buzlanma nedeni ile zorlaşmaktaydı. Bu sebeple çözüm arayışına giren hastane yönetimi olarak yol ısıtma projesini uygulamaya koyduk. Bu hafta içerisinde inşaatına başlanan sistem, Akdağmadeni Belediyesi'nin de desteği ile önümüzdeki hafta hizmete açılacak ve zorlu kış aylarında hastalar güvenle acil servise ulaşabileceklerdir’’ dedi.