301 ihbar değerlendirildi

Gelen ihbarlardan 219'u çöp, anız, ekin, bahçe ve ot yangını olurken, 82 adet yangına ise ekipler anında müdahale ederek söndürdü.

2017 yılında gelen yangın ihbarlarına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini belirten Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek,"2017 yılı içerisinde Sorgun Belediye İtfaiye Müdürlüğümüze toplam 301 yangın ihbarı geldi.

Bu gelen ihbardan 219'u çöp, anız, ekin, bahçe ve ot yangını olurken, bunlardan 14 adet araç yangını, 6 adet işyeri yangını, 20 adet ahır, samanlık ve tandırlık yangını, 28 adet ev yangını, 12 adet orman ve fidanlık yangını ve 2 adet diğer yangın olarak gerçekleşti" dedi.

Şimşek,"Yine 2017 yılı içerisinde toplam 49 trafik kazası ihbarı geldi. Gelen bu ihbarların 46 tanesine ekiplerimiz zamanında olay yerine ulaşarak kazalara müdahale etmiştir. Bu kazalarda 91 yaralı, 11'i ise ölümle sonuçlanmıştır. Yine ekiplerimiz 3 adet hayvan kurtarma operasyonu gerçekleştirmiştir” diye konuştu.

