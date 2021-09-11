2B Arazilerinde kolaylık

2B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışı uygulamasından yararlanmak isteyenlere gerekli kolaylıkların sağlandığı bildiren Ünal, bölgede çok sayıda 2B arazisinin bulunduğunu bildirdi. Ünal, ‘’Bölgemizde tarım arazileri bulunup, misli ile alıcılarına gelir getirecek tarımsal faaliyetlerin rahatlıkla yapılabildiği alanlar bulunmaktadır. 2B parselleri rayiç değerin yüzde 50'si üzerinden ödenmekte olup, peşin ödemelerde yüzde 20, yarısının peşin ödenmesi halinde yüzde 10 ekstra indirim uygulanmaktadır. Taksitli ödemelerde ise yüzde 10 peşinat geri kalan kısmı ise 5 ya da 6 yıla kadar yılda iki taksit olmak üzere faizsiz olarak taksitlendirilmektedir’’ dedi. Başkan Ünal, 2B Kanunu ile devletin hak sahiplerine taşınmazları istedikleri gibi devredebilme hakkı tanıdığını hatırlatarak, vatandaşların almayı düşünmedikleri 2B parsellerini 3. şahıslara devretmek suretiyle bu işlemlerden kazançlı çıkabileceklerini aktardı. Ünal, ‘’Tüm bu imkânlar birlikte değerlendirildiğinde muhtarlarımızın da katkıları ile mahalle mahalle, isim isim hak sahiplerine ulaşılarak bu fırsattan yararlanmaları, vatandaşın mağdur olmamaları için bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerekmektedir’’ diye konuştu.