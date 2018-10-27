YOZGAT'IN YENİ VALİSİ KADİR ÇAKIR

2 yılı aşkın süredir Yozgat Valiliği görevini sürdüren Kemal Yurtnaç, Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilirken, Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır Yozgat Valisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre, 39 ilin valisi değişirken, 21 ilin valisi mülkiye başmüfettişliğine getirildi...

Yozgat Valisi Kadir Çakır kimdir?

Kırşehir’in Mucur İlçesinin Kızıldağ Yeniyapan Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırşehir'de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini puan türünde il birincisi olarak kazandı. Mezun olduktan sonra kaymakam adaylığı sınavını kazanarak, Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. İngiltere’de 8 ay süreyle dil eğitimi için bulundu. İkizdere, İyidere ilçelerinde kaymakam vekilliği, Sarıveliler, Dodurga, Gürpınar, Türkeli ve Eldivan ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok mesleki eğitim programına katıldı. 1 Aralık 2016 tarihli kararname ile Çankaya Kaymakamlığına atandı. Evli olup bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

