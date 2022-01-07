Yılın İlk Belediye Meclisi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında gerçekleştirilen yılın ilk Belediye Meclisi toplantısında 2021 yılında yapılan hizmetler değerlendirilerek, gündem maddeleri görüşüldü. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda bu yıl yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Köse, geçen yılı belediye açısından iyi bir çalışmayla tamamladıklarını ifade etti. Göreve başladıklarında ilk ele aldıkları konunun Büyük Cami projesi olduğunu ve hala devam ettiğini söyleyen Köse, ‘’ Bu proje daha önce belli bir aşamaya gelmiş ama vücut bulamamış bir projeydi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibe konusunda bize destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Projemizin inşaat seviyesi yüzde 80'e ulaştı. Bu yıl hizmete açacağız." dedi. Köse, Belediye Kültür Merkezi projesinin ihalesini daha önce yaptıklarını hatırlatarak, hava şartlarından dolayı beklemede olduklarını ifade etti. Yeni Hal projesinden de bahseden Köse ‘’Yeni hal binamızı mimari yapıya, tarihi dokuya uygun ve Büyük Camimize yakışır bir şekilde hazırlayıp, önümüzdeki aylarda ihaleye çıkaracağız. Projenin uygulanacağı alandaki esnafımızla anlaşmamızı yaptık. İki hafta önce yıkım başladı. Oradaki esnafımızdan iş yeri bulamayanlar için geçici iş yeri yaparak onları mağdur etmeyeceğiz’’ diye konuştu. Köse, Millet Bahçesi'nin ihalesinin yapıldığını, oradaki evlerin yıkımının başladığını ve konut sahiplerine 810 lira kira bedelinin ödendiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hibe ettiği paralarla kira ödemesi yaptıklarını belirten Köse, ‘’14 konut hariç diğerlerinin tamamına kira ödemesi yapıyoruz. İnşallah 10-15 gün içerisinde yıkım işlemleri tamamlanıp, alan tamamen temizlenecek ve ilgili müteahhit firmaya teslim edilecek. Bu senenin sonunda Millet Bahçesi tamam olacak" diye konuştu. Mevcut bulunan parkları yenilediklerini ve yeni parklar yaptıklarını aktaran Köse, 4 konak inşaatının da sürdüğünü belirtti. Asfalt çalışmalarında 2021 yılını çok iyi geçirdiklerini belirten Köse, şunları kaydetti, ‘’İnşallah bu yıl da çalışmalarımız artarak devam edecek ve asfaltsız yer bırakmayacağız. Bu çalışmalarda bize destek olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'e, milletvekillerimiz Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer'e, MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'e, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. 2022 yılının ilk meclis toplantısının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.