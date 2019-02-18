Vali Çakır, Sorgun’u gezdi

Kaymakam Mustafa Altıpınar ve Belediye Başkanı Murat Gürbüz’den ilçe ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çakır, Şehit Hamza Uludağ Anaokulunda minik öğrencilerle bir araya geldi, miniklerle sohbet edip, nasihatlerde bulundu. Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslar ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çakır, Sorgun Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Okulda yeni açılan laboratuvarları ve sınıfları gezen Vali Çakır, okulun pansiyonunda kalan öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet edip derslerinde başarılar diledi. Sorgun İlçesi'nin en önemli yer altı kaynaklarından biri olan Jeotermal Tesisini gezen Vali Kadir Çakır, evlerin ısınma sisteminde kullanılan sıcak su ve tesis hakkında bilgi aldı. Vali Kadir Çakır, jeotermal sıcak su ile topraksız domates üretimi yapılan seraları da gezdi, tesis yöneticilerinden üretim ve pazarlama konusunda bilgi edindi.