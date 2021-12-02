Yerköy Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen ‘Mahremiyet Eğitimi’nde Sosyal Hizmet Merkezi meslek elemanı Sosyolog Merve Er katılımcılara, çocuğa yönelik ihmali ve istismarı önlemenin temel unsurlarının ailede kazandırılacağını söyledi. Merve Er, ‘’Bu temel unsurlar, aile içinde saygı ve sevgi temelli, çocuğun bireyselliğini kabul eden, kendini ifade etmesine fırsat tanıyan bir iletişimin kurulması, çocuğun kendilik algısının oluşturulmasıdır’’ dedi, bunun aile içinde nasıl sağlanacağına yönelik bilgilendirmede bulundu. Merve Er, çocuklara doğrudan verilmeye çalışılan mahremiyet eğitimlerinin çocukların duygusal ve sosyal ilişkilerini hayat boyu zedelediğine dikkat çekti. Er, ‘’Bu nedenle çocukları istismardan korumak için ailelerin aile içi ilişikleri yeniden düzenleyerek çocuğun kendinin farkına varması, kendini korumaya yönelik temel becerileri kazandırılması önemlidir’’ diye konuştu. Seminere çok sayıda kursiyer yanında, veli sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve idareci katıldı.