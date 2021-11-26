Hastanenin Japon konukları

Şehir Hastaneleri süreci hakkında bilgi edinmek üzere Türkiye’ye gelen Japon heyet Yozgat’ta da incelemelerde bulundu. Japonya’dan Sumitomo Corporation Ekibi, Ryosuke Machıdorı, Hiroshi Ishıkawa, Shingo Iemura, Yozgat Şehir Hastanesini gezdi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Şehir Hastanesi ile ilgili tecrübe ve önerilerini iletti. Japon heyet, hastane yönetimi ile fikir alışverişinde bulundu, son derece verimli geçen görüşmelerin yapıldığı bildirildi.