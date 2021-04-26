Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1345
ALTIN
481.255
DOLAR
8.3255
STERLİN
11.6845
EURO
10.0324

Destek ödemeleri hesapta

YOZGAT il genelinde, 2020 yılı birinci dönem buzağı destek ödemeleri devam ediyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:21
Destek ödemeleri hesapta

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, 2020 yılı 1. Dönem Buzağı destek ödemelerinin çiftçilerin ‘TC’ kimlik numaralarının son hanelerine göre bakanlık tarafından hesaplarına yatırılamaya başladığı kaydedildi. Buna göre, ‘TC’ son hanesi 8-6 olanların ödemeleri 22 Nisan 2021 günü saat 17:00'dan sonra hesaplarına yatırıldı. ‘TC’ son hanesi 4-2-0 olanların ise 30 Nisan 2021 saat 17:00'dan sonra hesaplarını ödeme bedellerinin yatırılacağı kaydedildi. Yurt genelinde 22 Nisan 2021 Perşembe günü toplam bir milyar 468 milyon 535 bin 735 lira buzağı, manda ve malak desteği ödemesinin yapıldığı bildirildi. 2020 yılı birinci döneminde 676 bin yetiştiriciye 3 milyon 314 bin 449 baş buzağı için bir milyar 436 milyon 856 bin 835 lira ödeneceği kaydedildi. 2020 yılı dişi manda desteği kapsamında 10 bin 449 yetiştiriciye 82 bin 303 baş dişi manda için 24 milyon 42 bin 550 lira, 2020 yılı birinci dönem 8 bin 253 yetiştiriciye 29 bin 326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 lira ödeme yapılmasının öngörüldüğü açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
Destek ödemeleri Hesapta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalıştay yapıldı
Çalıştay yapıldı
Vali Çakır, Sorgun’u gezdi
Vali Çakır, Sorgun’u gezdi
Vali Yurtnaç Çarşamba günü görevi bırakıyor...
Vali Yurtnaç Çarşamba günü görevi bırakıyor...
YOZGAT'IN YENİ VALİSİ KADİR ÇAKIR
YOZGAT'IN YENİ VALİSİ KADİR ÇAKIR
Dr. Osman Coşkun Bilim, Teknoloji Kurulunda
Dr. Osman Coşkun Bilim, Teknoloji Kurulunda
Rehberlik konuşuldu
Rehberlik konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim