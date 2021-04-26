Destek ödemeleri hesapta

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, 2020 yılı 1. Dönem Buzağı destek ödemelerinin çiftçilerin ‘TC’ kimlik numaralarının son hanelerine göre bakanlık tarafından hesaplarına yatırılamaya başladığı kaydedildi. Buna göre, ‘TC’ son hanesi 8-6 olanların ödemeleri 22 Nisan 2021 günü saat 17:00'dan sonra hesaplarına yatırıldı. ‘TC’ son hanesi 4-2-0 olanların ise 30 Nisan 2021 saat 17:00'dan sonra hesaplarını ödeme bedellerinin yatırılacağı kaydedildi. Yurt genelinde 22 Nisan 2021 Perşembe günü toplam bir milyar 468 milyon 535 bin 735 lira buzağı, manda ve malak desteği ödemesinin yapıldığı bildirildi. 2020 yılı birinci döneminde 676 bin yetiştiriciye 3 milyon 314 bin 449 baş buzağı için bir milyar 436 milyon 856 bin 835 lira ödeneceği kaydedildi. 2020 yılı dişi manda desteği kapsamında 10 bin 449 yetiştiriciye 82 bin 303 baş dişi manda için 24 milyon 42 bin 550 lira, 2020 yılı birinci dönem 8 bin 253 yetiştiriciye 29 bin 326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 lira ödeme yapılmasının öngörüldüğü açıklandı.