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Dernekten Saatli ziyaret

Yozgat Derbent Köyü Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri, il yöneticileriyle birlikte dernek üyelerini de ziyaret edip, yeni yıl öncesinde üzerinde dernek logosunun bulunduğu duvar saati hediye ediyor.

10 Aralık 2021 Cuma 00:45
Dernekten Saatli ziyaret

‘Bir Sevdadır Derbent Köyü’ diyerek yola çıktıklarını belirten Dernek Başkanı Bünyamin Çapraz, hizmet yolunda dur durak bilmeden, köylüsüne, köyüne daha güzel hizmetler, daha güzel neler yapılabilir diye çalışmalarda bulunmaya çalıştıklarını aktardı. Çapraz, Köy Muhtarı Yılmaz Dursun ile birlikte, Yozgat Valisi Ziya Polat ile birlikte diğer il yöneticilerini makamlarında ziyaret etti. Dernek gönüllülerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde Çapraz, üzerinde Derbent Köyü logosu bulunan, en değerli varlık olan zamanı hatırlatan saat hediyesinde bulunduklarını ifade etti. Çok sayıda Yozgat bürokratıyla ziyaretler esnasında bir araya geldiklerinin altını çizen Dernek Başkanı Bünyamin Çapraz, Köy Muhtarı Yılmaz Dursun ile birlikte yapmayı düşündükleri çalışmalar konusunda da bilgilendirmede bulunduklarına vurgu yaptı. •Rabia Şahin•

Son Güncelleme: 09.12.2021 17:48
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