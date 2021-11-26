Değerlendirme yapıldı

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Yozgat’ta Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) Ekim-Kasım ayı etkinliği yapıldı.

26 Kasım 2021 Cuma 00:15
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 2023 vizyonu kapsamında eğitim yönetimi alanında kendilerini geliştirmeleri ve sürekli güncellemelerini sağlamak amacıyla faaliyete geçirilen YÖGEP kapsamında Ekim-Kasım ayı için ‘Liderlik kuramları Temel yönetici rolleri, becerileri ve yönetim tarzları Çağdaş liderlik uygulamaları Etkili yönetim ve vizyoner liderlik Okula dayalı yönetim ve kendini yöneten okul’ planlaması yapıldı. Seminer çalışması din öğretiminden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin başkalığında tüm kademedeki İmam hatip okulları yöneticilerin katılımı ile yapıldı. 10 yöneticinin katıldığı toplantı Toki Mevlana İmam Hatip Ortaokulunda okul müdürü Hasan Arun'un sunumuyla gerçekleştirildi.

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