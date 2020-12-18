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Zorlu’ya iki önemli ödül

HEMŞEHRİMİZ Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Almanya merkezli Türklerin Dünyası Enstitüsü ile Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı tarafından, ‘Türk Dünyasına Hizmet’ ödüllerine layık görüldü.

18 Aralık 2020 Cuma 00:01
Zorlu’ya iki önemli ödül

Akademik kariyerinin yanında, köşe yazarlığı da yapan Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk Dünyasına katkıları sebebiyle iki önemli ödüle layık görüldü. 4.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu açılış töreninde açıklanan ödül alan isimler arasında hemşehrimiz Prof. Dr. Kürşat Zorlu da yer aldı. Zorlu’ya bir diğer ödül ise Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı‘nın 1996 yılından bu yana her yıl gerçekleştirdiği ‘Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri’ kapsamında verildi. Bugüne kadar Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ünlü Kırgız Türk yazar Cengiz Aytmatov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı, Kazak şair yazar Olcas Süleyman, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev gibi önemli isimlere bu ödül verilmişti. Ödül töreninin Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleninde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hemşehrimiz Zorlu’nun daha önce de bu alanda çeşitli ödülleri bulunuyor. 

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Zorlu’ya Iki önemli ödül
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