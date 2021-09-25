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Zorlu, Türk Dünyasını anlattı

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, ikincisi yapılan uluslararası Güvenlik Kongresi’nde Türk Dünyası konusunda bir konuşma yaptı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 00:11
Zorlu, Türk Dünyasını anlattı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Uluslararası Güvenlik Kongresi’nde, güvenlik ve istihbarat alanlarındaki gelişmeler konunun uzmanları tarafından ele alındı. ‘İstihbarat ve Güvenlik’ temasıyla gerçekleştirilen kongrenin açılışına, bu alanda çalışma yürüten çok sayıda akademisyen, güvenlik uzmanı ve eğitimci ile çeşitli ülkelerden uzmanlar katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, ‘Güvenlik ve İstihbarat Boyutuyla Türk Dünyası, Türk Keneşi’nin Rolü’ başlıklı bir konuşma yaptı. 

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