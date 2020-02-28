Zorlu, Nazarbayev’in konuğu oldu

Daha önce yetkilerinin bir kısmını Parlamentoya devreden, son olarak 19 Mart 2019'da kendi isteğiyle Cumhurbaşkanlığı görevini bırakan Nazarbayev, ülkesinde ‘Elbası’, yani ulusun ebedi Lideri unvanıyla birleştirici gücü olmayı sürdürüyor. Başkent Nur-Sultan'da gerçekleşen kabulde, Kürşad Zorlu'nun yazdığı ‘Büyük Bozkırın Yükselişi: Nazarbayev Liderliği’ adlı kitabı takdim edildi. Türkçe ve Kazakça olarak yayınlanan kitabın Kazakça versiyonu Uluslararası Türk Akademisince basıldı. Kitap takdim töreninde konuşan Nazarbayev, ‘’Türk Dünyası için yaptığınız hizmetleri iyi biliyorum. Kitabınız Kazakistan'ı ve Türk Dünyasını çok iyi anlatan özel ve en önemlisi bir bilimsel çalışmadır. Geniş bir tanıtımını bugün egemen gazetemizde okudum. Bu kitap benim için gerçekten özel ve anlamlı hediyelerinden biri oldu" dedi. Kardeş ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayan Türk Konseyi Onursal Başkanı Nazarbayev, Zorlu'yu Türk Dünyasının manevi başkenti Türkistan'a davet etti. Görüşmede Atatürk ile Nazarbayev'in ortak özelliklerine ve benzer icraatlarına dikkat çeken Zorlu, tören sonunda Atatürk'ün Time dergisinde çıkan kapak fotosunu Nazarbayev'e hediye etti. Görüşmede Türk Akademisi Başkanı Darhan Hıdırali'de hazır bulundu.