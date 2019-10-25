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Zorlu makama oturdu

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevine atanan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşad Zorlu görevi teslim aldı.

Zorlu makama oturdu

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevine atanan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşad Zorlu görevi teslim aldı.

25 Ekim 2019 Cuma 00:00
Zorlu makama oturdu

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, bu toprakların yetiştirdiği değerli bir akademisyeni bir Dekan olarak Yozgat Bozok Üniversitesinde görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun Yozgatlı olduğunu, kendisine memleketine katkı sunmak ister misin teklifinde bulunduklarını belirten Karadağ, “Prof. Dr. Kürşad Zorlu hocamız teklifimizi kabul etti.  YÖK tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemize Dekan olarak ataması yapıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine değerli bir akademisyeni, dekan olarak aramıza katmakla daha da güçlendik. Hocamızın Türk dünyası ile ilgili iletişimi, fakültemizi daha da güçlendirecek ve önemli bir vizyon katacaktır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz çeyrek asırlık bir fakülte. Bu nedenle fakültemizin daha güçlü olması gerekiyor. Hem akademik kadro hem de eğitim öğretim niteliğini daha yukarılara taşıma hedeflerimiz sürekli olmalıdır.  Genç ve dinamik, bu toprakların yetiştirdiği değerli Dekanımızla birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin adı kısa sürede birçok platformda duyurulacaktır” dedi.  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini Rektörümüzden teslim alan Prof. Dr. Kürşad Zorlu da, “Bugün benim için çok önemli ve anlamlı bir gün. Bu topraklarda doğmuş ve büyümüş birisiyim. Memleketimin üniversitesinde görev yapmayı seve seve ve isteyerek kabul ettim. Yozgatımıza Anadolu’nun bu güzel şehrine hizmet etme fırsatımız olacağı için kendimi çok mutlu hissediyorum.  Burada görev yapan akademik ve idari personelimiz ile Fakültemizi bulunduğu yerden daha ileriye taşıyacağız. Benim burada en çok yapmak istediğim şey üniversitemize dışarıdan önemli isimleri getirebilmek ve öğrencilerimiz ile buluşturmak. Sempozyumlar, kongreler, çalıştaylar düzenleyerek katkı sağlamaktır. Bu göreve gelmemdeki katkıları için Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
 

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