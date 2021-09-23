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Ziyaretler devam ediyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, saha çalışmalarını sürdürüyor.

23 Eylül 2021 Perşembe 00:49
Ziyaretler devam ediyor

İŞKUR İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek Danışmanları işveren ziyaretleriyle teşvikler, İşbaşı Eğitim Programları, kurumun diğer hizmetleri hakkında işverenleri bilgilendiriyor. Denetim Ekibi personeli de, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde faaliyet gösteren Ömer Şahin Firmasını ziyaret ederek, devam eden 4 kişilik Makineci mesleğindeki İşbaşı Eğitim Programı hakkında bilgi aldı. İŞKUR, Gimat firması ile Market elemanı mesleğinde toplamda 19 kişilik İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesini imzaladı. Hibe desteğinden yararlanan Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşlar ziyaret edilerek, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları denetledi.

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