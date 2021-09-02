Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1474.13
ALTIN
483.10
DOLAR
8.2853
STERLİN
11.4430
EURO
9.8362

Ziyaretler devam ediyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personelleri faaliyetini sürdüren işverenlere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

02 Eylül 2021 Perşembe 00:47
Ziyaretler devam ediyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’İl Müdürlüğü olarak İlave İstihdam ve İşbaşı Eğitim Programları başta olmak üzere teşviklerimizi ve desteklerimizi değerli işverenlerimize anlatmaya devam ediyoruz’’ dedi. Yıldız, bu kapsamda 2021 yılının Ocak- Ağustos döneminde 2bin 603 işyeri ziyaret edildiğini, bütün işverenleri ziyaret etmeyi hedeflediklerini aktardı. İlave İstihdam Teşviki hakkında hatırlatma yapan Yıldız, İmalat ve Bilişim sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin, şartları uyan işsiz vatandaşları istihdam etmesi durumunda ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 9 bin 540 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler ile 214,97 liralık damga ve gelir vergisinin karşılanacağını söyledi.  Yıldız, imalat ve bilişim harici sektörlerde faaliyet gösteren işverenlere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler ile 214,97 liralık damga ve gelir vergisi karşılanacağını açıklamasına ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Ziyaretler Devam EdiyorIşkurIstihdam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik faaliyetleri değerlendirildi
Gençlik faaliyetleri değerlendirildi
Kalaycılığın son temsilcileri
Kalaycılığın son temsilcileri
Gençler tarihi alanları gezdi
Gençler tarihi alanları gezdi
Gençlerden ziyaret
Gençlerden ziyaret
Stajlarını Tamamladılar
Stajlarını Tamamladılar
Göç kurulu toplandı
Göç kurulu toplandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim