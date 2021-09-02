Ziyaretler devam ediyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’İl Müdürlüğü olarak İlave İstihdam ve İşbaşı Eğitim Programları başta olmak üzere teşviklerimizi ve desteklerimizi değerli işverenlerimize anlatmaya devam ediyoruz’’ dedi. Yıldız, bu kapsamda 2021 yılının Ocak- Ağustos döneminde 2bin 603 işyeri ziyaret edildiğini, bütün işverenleri ziyaret etmeyi hedeflediklerini aktardı. İlave İstihdam Teşviki hakkında hatırlatma yapan Yıldız, İmalat ve Bilişim sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin, şartları uyan işsiz vatandaşları istihdam etmesi durumunda ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 9 bin 540 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler ile 214,97 liralık damga ve gelir vergisinin karşılanacağını söyledi. Yıldız, imalat ve bilişim harici sektörlerde faaliyet gösteren işverenlere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler ile 214,97 liralık damga ve gelir vergisi karşılanacağını açıklamasına ekledi.