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Zincirleme kazada 3 ölü, 2 yaralı

Çekerek ilçesinde yol yapım çalışmalarının devam ettiği bölgede, meydana gelen trafik kazasında birbirine giren üç araç hurdaya dönüştü. Kazada üç kişi hayatını kaybederken, iki kişide yaralandı.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:30
Zincirleme kazada 3 ölü, 2 yaralı

ÇEKEREK ilçesinde, tır, vinç ve otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Halil İbrahim Kayalı yönetimindeki tır, Aydıncık-Zile kara yolu Kırkdilim köyü mevkiinde, Ergün Sesli'nin kullandığı 60 ABP 360 plakalı vinç ile çarpıştı. Aslı Baştuğ idaresindeki 06 H 2957 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Zincirleme kazada, sürücü Sesli ile vinçte bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücüler yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekerek ve Zile ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. •Eyüp Yıldız• 

Anahtar Kelimeler:
Zincirleme Kazada 3 ölü2 Yaralı
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