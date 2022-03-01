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‘Zeka Oyunları’ etkinliği

Yozgat İl Halk Kütüphanesinde çocuklar için ‘Zeka Oyunları’ etkinliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kütüphanelere gönderilen satranç, dama, mangala gibi zeka oyunları çocuklarla buluşuyor.

01 Mart 2022 Salı 00:57
‘Zeka Oyunları’ etkinliği

Çocukların ve gençlerin düşünce becerilerini geliştirmek, farklı bakış açısı kazandırmak amacıyla Yozgat İl Halk Kütüphanesinde çocuklar için ‘Zeka Oyunları’ etkinliği düzenlendi. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar keyifli dakikalar yaşadı. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi yaptığı açıklamada; “Bakanlığımız tarafından gönderilen zeka oyunlarıetkinlik düzenleyerek çocuklarımızla buluşturduk. Kütüphaneye gelen çocuklarımız ve gençlerimiz faydalanabiliyor her zaman. Ancak etkinlik düzenleyerek kütüphanelerin yaşayan bir yer olduğunu, sadece kitap okumanın çok daha ötesinde olduğunu vurgulamak, çocuklarımız için de okul stresinden uzak bir ortam hazırlamak istedik. Etkinliği düzenleyen Yozgat İl Halk Kütüphanesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ailelerimizi çocukları ile birlikte kütüphanelerimize, her zaman bekleriz” dedi.

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