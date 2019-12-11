ZEHİRE YER YOK!

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve basın mensuplarına sunum yapan Müdür Şentürk, Yozgat’ta narkotik olaylara emniyet birimlerinin anında müdahale ettiğini belirtti.

Bu kapsamda 2019 yılının 3 aylık diliminde narkotik ekiplerinin 14 operasyon gerçekleştirdiğini, olay sayısının 81 olduğunu ve 143 kişinin yakalandığını aktaran Şentürk, “Gözaltı sayısı 19, tutuklu sayısı ise 12 olmuştur” dedi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat’ın uyuşturucu konusunda Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirterek,

“Bu açıdan şükür iyi noktadayız. Lakin ailelerimiz yine evlatlarını takip etmeliler. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz ise uyuşturucu sıfıra dahi inse vazifesini sürdürecek ve inşallah bu oranlar daha da aşağı çekilecek” dedi.

Emniyet Müdürü Murat Esertürk de Yozgat’ın her ilçesi ve her mahallesinde emniyet ekiplerinin sivil ve resmi görev başında olduğunu ve Yozgat’ta uyuşturucuya yer olmadığını vurguladı.



