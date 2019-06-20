Zararlar tanzim edilecek

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, vatandaşların zararlarının tanzim edileceğini söyledi. Başer, ‘Aşırı yağış, dolu ve sel felaketi nedeniyle Yozgat il ve ilçelerimizde çiftçilerimizin mahsullerinin zarar gördüğünü, hayvanlarının telef olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Geçmiş olsun. Rabb'im daha beterini göstermesin. Çiftçi kardeşlerimizin zararlarının tanzimi noktasında gerekli çalışmalar ivedilikle yapılacaktır’ dedi.