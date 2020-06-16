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Zarar tespiti

Sorgun ilçesinde doludan zarar gören ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

16 Haziran 2020 Salı 00:13
Zarar tespiti

SORGUN ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası ekipleri, doludan zarar gören ekili alanlarda hasar tespit çalışması başlattı. Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, dolu zararının görünenden çok daha fazla olduğunu ve özellikle 3 köyde ekili alanlarda büyük zarara yol açtığını söyledi.
Zararın 6 milyon liradan fazla olduğu bilgisini veren Canbolat, "Dolu afeti sonrasında Ziraat Odası Başkanımız Hacı Tuzlacık ile zarar gören alanlarda incelemelerde bulunduk. İlçemizin güneyinde özellikle Mehmetbeyli, Şahmuratlı ve İdrisli köylerinde dolu yağışı 19 bin dekar alanda 6 milyon 100 bin lira civarında hasara yol açmış. Bu köylerin yanı sıra Ayrıdam, Termezli, Küçükköhne, Çakırhacılı gibi köylerde de bazı alanlarda hasara yol açmış. Nohut, mercimek, arpa, buğday ve daha birçok ürün zarar görmüş. Ben tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Zarar Tespiti
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