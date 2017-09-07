Zarar gün yüzüne çıktı

Soğutma çalışmalarının sonlanmasıyla birlikte iş hanında meydana gelen yangının ardından günün ışımasıyla birlikte yangının verdiği zarar da gözle görülür hale geldi.

Abide iş hanı esnafı günün ilk saatlerinden itibaren dükkânlarını temizlemeye ve zarar tespiti yapmaya başladı.

Öte yandan emniyet ekipleri de iş hanı kapılarında nöbet tutarak, iş hanında görevi ve dükkânı bulunmayan vatandaşları içeriye almadı.

Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yangının ardından, iş hanı içerisinde yangın sonucu oluşan enkaz ve kalıntıların temizliğini yaptı.

Abide iş hanında dükkanı bulunan bir grup esnaf da Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile görüşerek yangın sonucu yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dile getirip, yardım ve destek talebinde bulundu.

Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat Valiliği olarak yangından zarar gören esnaf ve vatandaşlar için ellerinden gelen destek ve yardımda bulunacaklarını bildirdi.