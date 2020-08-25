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Zamanın tanıkları

YURDUN her şehrinde bulunan tarihi ve kültürel zenginliklerinden saat kuleleri, kentlerin simge yapıları niteliğiyle ilgi görüyor.

25 Ağustos 2020 Salı 00:29
Zamanın tanıkları

Zengin doğa ve bitki örtüsüne ev sahipliği yapan Türkiye coğrafyası, eşsiz tarihi ve kültürel zenginlikleri barındırıyor. Saat kuleleri de zengin mirasın nadide örnekleri arasında yer alıyor. İcadıyla adeta devrim yaratan saat, küçülüp evlere ve ceplere girmeden, kollara takılmadan önce kent meydanlarında herkesin rahatlıkla görebileceği büyüklükte ve yükseklikte bulunuyordu. Ülkenin pek çok kentinde yer alan, görenleri kendine hayran bırakan saat kuleleri, şehirlerin en çok dikkati çeken mimari eserleri olarak asırlardır zamana tanıklık ediyor. Yozgat’ta Tevfikzade Ahmet Bey'in belediye başkanlığında 1908 yılında Şakir Usta tarafından yapılan Yozgat Saat Kulesi, şehir merkezinde yer alıyor. Heybetli ve asırlık saat kulesi, zemin kat ve çanların bulunduğu kısımlarla 7 kattan oluşuyor. Kesme taşlarla inşa edilen saat kulesinde, ilk katın cephelerine yerleştirilmiş 4 saat yer alıyor.

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Zamanın Tanıkları
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