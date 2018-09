Zam muamması

Yozgat’ta şehir için ulaşım hizmetlerini sağlayan Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifi, dolmuşçu esnafının her gün zarar ettiğini savunarak, fiyatlara zam yapılmasını talep ediyor. Yozgat Belediyesi ise Belediye Meclisi’nde durumu görüşerek zammı ertelemeyi tercih ediyor. Dolmuşçu esnafı ile belediye arasında süren zam pazarlığı, önümüzdeki ay toplanacak Belediye Meclisi’ne ertelendi. Dolmuşçular, ayda 350 bin lira mazota para ödediklerini, kooperatif bünyesindeki tüm dolmuşların an itibariyle zararına çalıştığını ve mazota yapılan zamların ortada olduğunu gerekçe gösteriyor. Dolmuş sahiplerinin evine ekmek götürmekten ziyade, mazot parası ve diğer girdiler sonucu zarar ettiğini savunan kooperatif mensupları, zammın şart olduğunu iddia ediyorlar. Geçtiğimiz ay gündeme gelen konuyla ilgili Yozgat Belediye Meclisi, komisyon görevlendirerek, dolmuş zamlarıyla ilgili çalışma yapılmasına karar vermişti. Önceki gün toplanan Belediye Meclisi’nde, meclis üyeleri, şu an zam yapılmaması, Ekim ayındaki toplantıda konunun yeniden değerlendirilmesi yönünde karar verdi.