Zahmetsiz tarım uygulaması

Yozgat Merkez Tayip ve Fakıbeyli köylerinde Toprak İşlemesiz Tarımda ilk defa Nohut-Mercimek demonstrasyonları ekimleri yapıldı. Toprak İşlemesiz Tarım Sistemlerini Yozgat’ta yaygınlaştırılması amacıyla 2014 yılından bu yana demonstrasyon, eğitim ve gezi çalışmalarının sürdürüldüğü hatırlatıldı. Bu amaçla 2018 yılında 11 farklı alanda deneme amaçlı çalışma planlandığı bildirildi. Bu alanlarda 2014 yılından beri toprak işlemesiz tarım kapsamında Buğday – Macar Fiği, Yem Bezelyesi münavebesi yapılarak başarılı sonuçlar elde edildiği kaydedildi. Demonstrasyon ile münavebe sistemine bölgemizde yoğun olarak ekimi yapılan nohut ve mercimeği de katarak, toprak işlemesiz tarım kapsamında yetişebilen ürün çeşitliliğini çiftçilere gösterilmesinin amaçlandığı kaydedildi. 2014 yılından bu yana toprak işlemesiz tarım uygulandığı iki tarlaya hiçbir toprak işlemesi yapılmadan 2018 üretim sezonunda farklı ürünler ekildiği ifade edildi. ‘’Tayip ve Fakıbeyli’deki demonstrasyon alanlarının bir kısmına 2018 üretim sezonu için 2017 yılının güz aylarında hiçbir toprak işlemesi yapmadan macar fiği ekilmişti. Tayip köyünde yapılan demonstrasyon alanında ayrılan bir parsele nohut, Fakıbeyli köyünde yapılan demonstrasyon alanında ayrılan alana nohut ve mercimek ekilmiştir. Böylelikle çiftçilerimize farklı ürünlerle toprak işlemesiz tarımda münavebenin farklarını görme imkânı sunulacaktır’’ denildi.