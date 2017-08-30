Zaferi kutladık

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kahraman Mehmetçik'in kazandığı zaferin 95'inci yıl dönümü Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşen tören ile kutlandı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlama törenleri Vali Kemal Yurtnaç'ın Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti.
Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşen törene Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, tören aracıyla halkın ve tören birliğinin bayramını kutladı.
Daha sonra Yozgat Belediyesi Mehter Takımı konser verdi ve tören birliklerinin geçişi gerçekleşti.
Cumhuriyet Alanı'ndaki törene diğer siyasi partilerden katılım olmaması dikkatlerden kaçmadı.
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