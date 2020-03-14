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Zabıtadan denetim

YOZGAT Belediyesi, yüksekokullarda 3 haftalık tatilin ilan edilmesinin ardından Bozok Üniversitesi öğrencilerinin, normal fiyat üzerinde bilet satışının yapıldığı yönündeki iddiaları üzerine Belediye Zabıtası harekete geçti.

14 Mart 2020 Cumartesi 03:46
Zabıtadan denetim

Yozgat Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Şehirler Arası Otobüs Terminalinde öğrencilerin evlerine dönmek için yoğunluk oluşturduğu hatırlatılarak, ‘’Yoğunluk üzerine belediyemize yapılan ‘Fahiş Fiyat’ iddiası için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğümüz gerekli denetimleri yapmak üzere görevlendirilmiştir’’ denildi. Gerekli incelemeler sonucunda ‘Fahiş Fiyat’ iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Belediye ekipleri tarafından gece boyunca denetimlerin sürdürüldüğü, Bozok Üniversitesi öğrencilerinin gönül rahatlığı ile yolculuk yapması için görevlerinin başında olacakları kaydedildi. 

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Zabıtadan Denetim
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