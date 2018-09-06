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YUVA SAYISI ARTTI

ORMANLARA en büyük zararı veren faktörlerin başında gelen zararlı böceklere karşı, ‘biyolojik mücadele’ veren Kırmızı Orman Karıncaların yuvası, Türkiye’nin ilk milli parkı olan çamlıkta arttı.

YUVA SAYISI ARTTI

ORMANLARA en büyük zararı veren faktörlerin başında gelen zararlı böceklere karşı, ‘biyolojik mücadele’ veren Kırmızı Orman Karıncaların yuvası, Türkiye’nin ilk milli parkı olan çamlıkta arttı.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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YUVA SAYISI ARTTI

2004 yılında yayınlanan genelge ile ormanlık alanlardaki kırmızı karıncaların yuvaları koruma altına alındı. Özellikle genç ağaçlara musallat olan böcekleri yiyerek, doğal koruma ve biyolojik mücadele yaptığı belirtilen kırmızı karıncaların yuvası Türkiye’nin ilk milli parkı çamlıkta, ilk yıllarda 20 civarında karınca yuvasının bulunduğu, sayının giderek artarak farklı bölgelerde 50’nin üzerine çıktığı kaydedildi. Bir kolonide bulunan karıncaların günde 100 bin tırtıl, yaprak arılarının larvaları, kelebek, böcek, böcek yumurtası, son yıllarda kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına neden olan kene lavları yiyor. 7,5 milimetre uzunluğunda, 8 miligram ağırlığında olan Kırmızı Orman Karıncaları, kendi ağırlıklarının 62 kat fazlası ağırlıkları taşıyabilecek güce sahip olduğu ifade edildi. Bilimsel adı ‘Formika Rufa’ olan Kırmızı Orman Karıncasının, ormanlık alanlardaki ağaçların doğal bekçileri olduğu, farklı özelliklere sahip bulundukları hatırlatıldı. Ağaçlara zarar veren her türlü zararlıyı yiyerek ağaçları koruyan karıncalar, biyolojik mücadele veriyor. Karıncaların yuvaları, bakıldığında rahatlıkla görülebilen yükseklikte yer alıyor. Kendilerine yönelik saldırılar sırasında da formikasit salgılayarak korunan karıncalar, ormanlık alanlardaki ağaçların kurumasına neden olan haşerelerle kimyasal mücadele veriyor.

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