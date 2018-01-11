Yurtnaç konuk etti

Vali Kemal Yurtnaç Yozgat’ta görev yapan gazetecileri kahvaltı masasında konuk ederek, gazetecilerin gününü kutladı. Vali Yurtnaç, 10 Ocak tarihin aynı zamanda İdareciler Günü olduğunu da hatırlatarak, “Çalışma hayatında da aynı saatleri paylaşıyoruz. Bir şehir ve ülkede basın ifade hürriyeti demokrasi de olmazsa olmaz şeydir” dedi.

Vali Yurtnaç, Yozgat’ta yapılan icraatların olumlu ve olumsuz yanlarını basın aracılığıyla görmenin mümkün olduğunu dile getirerek, “Yapıcı eleştirilerle, sizin bize kuvvet vermenizle, destek vermenizle daha güzeli daha iyiyi birlikte arar buluruz" diye konuştu.

Vali Yurtnaç, Yozgat’ta gazetecilerin mesleki donanım açısından iyi ve kuvvetli olduğunu ve bunun için şehirde bir televizyon kanalına ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı. Vali Yurtnaç, “Yozgat’ta ki girişimciler bir araya gelerek bunu başarabilirler. Bir ilde televizyon olduğu zaman, bürokratlar da kendine dikkat eder. Bu şehirde basına malzeme var. Yozgat’ta bir televizyon kanalını hayata geçirelim. Herkes taşın altına elini koysun. Bu televizyon hepimizin işine yarayacak" ifadelerini kullandı.