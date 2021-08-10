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Yurtlarda hazırlık

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumu’nun il genelinde bulunan toplam 8 bin 59 yatak kapasiteli 9 yurdu da öğrencileri bekliyor.

10 Ağustos 2021 Salı 00:06
Yurtlarda hazırlık

Pandemi nedeniyle öğrencisi bulunmayan Kredi Yurtlar Kurumu normalleşme döneminin başlaması ile birlikte gerekli hazırlıklar tamamlandı ve öğrencilerin tekrardan yurtlara gelerek kalmaları bekleniyor. Kredi Yurtlar Kurumunun il genelinde 9 yurtta toplam 8 bin 59 yatak kapasitesi bulunurken, pandeminden dolayı sadece 2 yurtta toplam 92 öğrenci barınıyordu. Yurtların bir bölümü Pandemi yurdu olarak Covit-19 virüsüne yakalanmış ancak karantina kurallarına uymayan vatandaşlara ayrılırken kalan kısımları ise şuanda boş olarak duruyordu. Yozgat’ta Kredi Yurtlar Kurumuna ait il genelinde 9 tane yurt bulunuyor. Toplamda 8 bin 59 yatak kapasitesine sahip olan yurtlarda karantinadan önce 3 bin 397 kız, bin 947 ise erkek öğrenci barınıyordu. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde barınan bu öğrencilerin hakları halen saklı kalırken, pandemi döneminin tamamlanıp öğrencilerin okullarına dönmeleri durumunda öğrenciler kendi yurtlarındaki odalarında tekrar barınmaya başlayabilecekler.

Anahtar Kelimeler:
Yurtlarda Hazırlık
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