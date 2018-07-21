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TÜRKİYE Diyanet Vakfı tarafından devralınan yükseköğrenim öğrenci yurdu bu sene hizmete girecek.

Yurt hazır

TÜRKİYE Diyanet Vakfı tarafından devralınan yükseköğrenim öğrenci yurdu bu sene hizmete girecek.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Yurt hazır

Köseoğlu Mahallesi’nde bulunan, FETÖ terör örgütünden alınıp, Türkiye Diyanet Vakfı’na tahsisi yapılan öğrenci yurdu bu sene hizmet verecek.
Yurt hakkında bilgi veren İl Müftüsü Salih Sezik, 140 kişilik yükseköğrenim kız öğrenci yurdunun 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmete gireceğini bildirdi.
Başvurular için www.tdvyurt.com.tr adresinden, Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi’nden ve kız yurdundan ve il müftülüğünden bilgi alınabileceğini ifade etti.

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