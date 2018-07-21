Yurt hazır

Köseoğlu Mahallesi’nde bulunan, FETÖ terör örgütünden alınıp, Türkiye Diyanet Vakfı’na tahsisi yapılan öğrenci yurdu bu sene hizmet verecek.

Yurt hakkında bilgi veren İl Müftüsü Salih Sezik, 140 kişilik yükseköğrenim kız öğrenci yurdunun 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmete gireceğini bildirdi.

Başvurular için www.tdvyurt.com.tr adresinden, Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi’nden ve kız yurdundan ve il müftülüğünden bilgi alınabileceğini ifade etti.