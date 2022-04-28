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YURT DIŞINDA DA SATILACAK

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Belediye öncülüğünde üretilen yöresel ürünler, yapılan iyi niyet sözleşmesi ile birlikte artık yurt dışında da satışa sunulacak.

28 Nisan 2022 Perşembe 00:00
YURT DIŞINDA DA SATILACAK

Avrupa Birliği Üyesi olan ve olmayan ülkelerde satışının ve pazarlamasının yapılması için Belediye  Başkanı Nezih Yalçın ve  Avusturya'nın Başkenti Viyana’da faaliyet gösteren Dewane şirketinin sahibi Harun Tamer arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandı. Viyana’da açılan ve Avrupa’nın farklı kentlerine gıda, bakım ürünleri, aktar ürünleri, gıda takviyesi, lokum ve kuruyemiş gibi alanlarda satış yapan firmanın yeni tedarikçilerinden biri de Akdağmadeni Belediyesi olacağı bildirildi. Yapılan protokole göre kısa süre önce marka tescil sürecini tamamlayan ilçenin yeni değeri ‘’GUPSE’’ markası adı altında birçok farklı yöresel ürün yurt dışında satışa sunulabilecek. Ayrıca ilgili şirketin kendi markasıyla satmak istediği ürünlerin tedarik edilmesi, üretilmesi ve paketlenmesi ilçede açılacak tesislerde yapılabilecek. Yoğun çalışmalar sonucunda “Akdağmadeni Tıbbi Aromatik Bitkiler Paketleme Tesisi” tamamlanma aşamasına geldi. Burada üretilecek yöresel ürünlerin satışa hazır hale geleceğini ve tüketicilere ulaştırılacağını ifade eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın ‘’’Üretken Belediyecilik, üreten Akdağmadeni’ anlayışıyla bu zamana kadar ilçemizde değerli projeler hayata geçirdik. Akdağmadeni salebinin patentinin alınması, Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine verdiğimiz desteklerle açılışını gerçekleştirdiğimiz ‘Yöresel Ürünler Çarşısı’ yine Kadın Kooperatifimize verdiğimiz proje desteğiyle üretime başlayacak olan ’Makarna Üretim Tesisi’ bu değerli projelerden bir kaçıdır. Yöresel ürünlerimiz tescil sürecini tamamladığımız ‘GUPSE’ markası adı altında toplanarak yerel, ulusal ve uluslararası satışının ve pazarlamasının yapılması için bir kaç resmî prosedür dışında hiç bir engelimiz kalmadı. Doğal Ürünlerin satışı ve pazarlaması noktasında Avusturya Viyana’da Faaliyet gösteren DEWANE şirketiyle bir protokol imzaladık. İlçemizde doğal ürünlerin üretimini ve paketlenmesini yaparak ilçe ekonomimize katkı sunacak bu anlaşma sayesinde birçok ürünümüzü sağlık standartlarına uygun bir şekilde hazır hale getirip dünyanın farklı ülkelerine ulaştırma fırsatı yakalamış olacağız. Amacımız GUPSE markamızla birlikte gün geçtikçe büyüyen, ürün çeşitliliğini artıran, istihdama katkı sunan, ilçemize her anlamada katkı sağlayacak üretim ve paketleme tesisimizi sürdürülebilir hale getirmek ve tüm vatandaşlarımızın uzun yıllardan bu tarafa özlemini çektiği kendi memleketlerine ait olan tatların dünyanın neresinde olursa olsun evlerine girmesini sağlamak olacaktır. Çok yakın bir zamanda profesyonel bir şekilde paketlenmiş bakliyat ürünleri, unlu mamuller, sıvı gıdalar ve ürün eşitliliği günden güne artacak yöresel ürünlerimiz ilçemiz raflarında, ülke genelinde ve dünyanın farklı noktalarında inşallah satışa sunulacaktır. Üreten, üreticiyi ve istihdamı destekleyen projelerimizle ilçemize değer katmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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