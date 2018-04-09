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Yurdum Evim projesi

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan  ‘Yurdum Evim’ projesi kapsamında, ilçede bulunan yurtlarda bazı aktivitelerin yerine getirilmesi kararlaştırıldı.

Yurdum Evim projesi

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan  ‘Yurdum Evim’ projesi kapsamında, ilçede bulunan yurtlarda bazı aktivitelerin yerine getirilmesi kararlaştırıldı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Yurdum Evim projesi

İlim, irfan öğrenmek adına ailelerine hasret çekerek yurtlarda kalan öğrencilerin rahat ettirmenin herkesin görevi olduğu bilinciyle, öğrencilerin kendilerini ev sıcaklığında hissetmeleri adına tüm imkanların sağlanması için seferber olundu. Bazı günler film izletilip, bazı günler ziyaretçilerin kabul edildiği proje kapsamında yapılan etkinliklerin kontrolü ve öğrencilerin isteklerini dinlemek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Turgay Yüksel, Çayıralan Şehit Ali Mehmet Vurel İmam Hatip Lisesi Erkek, Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurtlarını ziyaret etti. Öğrencilerle birlikte yemek yiyen Turgay Yüksel, öğrencilerin yurt ile ilgili istek ve şikayetlerini dinledi. Daha sonra odaları, lavaboları ve yemek yapılan yerleri gezen Yüksel, yurt temizlik ve bakımının iyi durumda olduğunu gördü. Talepleri değerlendirip, elinden geleni yapacağını belirten Turgay Yüksel, Okul Müdürü Zekeriya Han’dan gerekli bilgileri isteyip, çalışmalarından dolayı tüm okul idaresine teşekkür etti. 

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