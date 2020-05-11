Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98065
ALTIN
387.175
DOLAR
7.0718
STERLİN
8.6996
EURO
7.6485

Yurda yerleştirildiler...

Kuveyt'ten getirilen 248 Türk vatandaşı, Yozgat'ta yurda yerleştirildi.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:59
Yurda yerleştirildiler...

KUVEYT'ten getirilen 248 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yozgat'ta yerleştirildikleri öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 248 Türk vatandaşı, polis eşliğinde 12 otobüsle Yozgat'a getirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen ve maske dağıtılan vatandaşlar, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi. Kuveyt'ten gelen Niğdeli Sezgin Boran, Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Ölürsek de vatanımızda ölelim" dedi. 

Burhan Atungök de 10 gündür Kuveyt'e uçak gelmesini beklediklerini belirtti. Altungök, "Devletimiz çok güzel çalışmış Allah zeval vermesin. Bizi ülkemize getirdi, 14 gün burada karantinada kalıp memleketim Elazığ'a  gideceğiz" diye konuştu. 

Melek Işık, Kuveyt'te 20 gün sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini vurgulayarak, "Yolculuk güzel geçti. Devletimize çok teşekkür ediyorum bizi ülkemize kavuşturdu. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz geldiğimizde insan toprağı öpmek istiyor. İnşallah 15 gün sonra aileme kavuşacağım" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Yurt.keveyt.korona Virüs.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Randevu alan tıraş olabilecek
Randevu alan tıraş olabilecek
Önce dezenfekte, sonra açılış
Önce dezenfekte, sonra açılış
Su Değirmeni inşasına başlandı
Su Değirmeni inşasına başlandı
Anneler gününe özel…
Anneler gününe özel…
Cezaevine yakın takip
Cezaevine yakın takip
Lisans eğitimi…
Lisans eğitimi…
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim