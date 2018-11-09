YULAF EKiMi ARTIRILIYOR

YOZGAT Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, nadasa bırakılan tarım alanlarının daraltılmasına yönelik başlattığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yozgat il genelinde yulaf ekimini yaygınlaştırmaya yönelik deneme ekimlerine başlanıldı. Yapılan araştırmalarda, Yozgat’ta nadasa bırakılan tarım alanlarının değerlendirilmesinde mercimek bitkisinin su tüketiminde kanaatkâr oluşu, azot bağlaması, yemeklik tane baklagiller içinde düşük sıcaklıklara ve kurağa dayanıklılığı gibi özellikleri nedeniyle tahıllarla ekim nöbetine girmesi gereken, nadas alanlarını düşürmede kullanılabilecek elverişli bir bitki olduğu belirtildi. Bu bağlamda, Yozgat il genelinde mercimek üretiminde önemli artışlar sağlandı. Yemeklik tane baklagil yanında, uygun yem ve yağ bitkilerinin tahıllarla münavebede yer almasının bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı ifade edildi. Yozgat’ta halen 2 bin 241 dekar alanda ekimi yapılan Yulafta, dekardan 499 kilo verim alınıyor, yıllık üretim 387 ton olarak gerçekleşiyor. Yulaf üretiminin 0.15'i Yozgat'tan karşılanıyor. Yozgat yulaf üretiminde 41'inci sırada bulunuyor. Nişasta, protein, B grubu vitaminler başta olmak üzere vitamin ve kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor ve demir gibi mineraller açısından zengin şifalı bir bitki olan yulaf, daha çok hayvan yemi olarak kullanılıyor. Yulafın, özellikle son yıllarda ekmeğe katılarak yulaflı ekmek tüketiminin arttığı, tanelerinin diğer tahıl karışımları ve sütle birlikte kahvaltılık olarak kullanıldığı da belirtildi.

DENEME EKİMİ YAPILDI

Yozgat’ta yulaf ekimini yaygınlaştırmak amacıyla Boğazlıyan ilçesinin Yenipazar Beldesi’nde yeni yerli çeşitler kullanılarak deneme ekimi yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, hububat grubundan olan yulafın, Anadolu'da çok eskiden beri yetiştirilen, kullanılan bir bitki olduğuna dikkat çekti, son yıllarda dünyada yulafın insan beslenmesindeki öneminin anlaşılmasıyla, talebinde arttığını söyledi. Özdemir, ‘’Endüstride kullanılmaya başlanması, yeşil yem ve yapay otlaklarda kullanılması ekimin artmasına neden olmuştur. Yeterli nemi olan fakir topraklarda bile yetiştirilebilmektedir. Yulaf bataklık alanların tarım arazisine çevrilmesinde kullanılabilecek bitkilerden biridir. Yüksek miktarda yeşil ot veriminin olması, danelerinin yemlik değerinin yüksek olması nedeniyle hayvancılıkta kullanılmaktadır. Buna rağmen ilimizde ekiliş ve üretim alanı azdır. İlimiz tarımında ekilen ürünlerde çeşitliliği ve alternatifleri artırmak ilimiz şartlarında en yüksek ot ve dane verimi veren çeşitlerin belirlenmesi amacıyla yulaf çeşit denemesi uygulanmaktadır" dedi.

Özdemir, iki dekarlık alanda farklı çeşitlerdeki tohumların deneme amaçlı ekildiğini, bu çeşitlerin üretim sezonu boyunca gelişim ve verim durumları takip edilerek, sonuçların değerlendirilip, olumlu görülen tohumların ekimi konusunda çiftçilerin bilgilendirileceğini sözlerine ekledi.