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YÜKA ÜRETiYOR

YENİFAKILI Üretici Kadınlar Kooperatifi (YÜKA), yöresel ve organik ürünlerin üretimiyle dikkat çekiyor.

11 Mart 2021 Perşembe 00:08
YÜKA ÜRETiYOR

Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç, Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın ile birlikte Kooperatifin üretim atölyesini ziyaret edip, bilgi aldı. Yenifakılı Tarımsal Üretim Kooperatifi bünyesinde faaliyet geçen Üretici Kadınlar Atölyesi'nde Kooperatif Başkanı Bülent Yüce, üretimleri konusunda bilgiler aktardı. Yüce, Yozgat’ın tescilli ürünlerinden olan Çanak Peyniri üretiminin de yapıldığını belirterek, ‘’İlçemizde doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla beslenen koyun, keçi ve ineklerden elde edilen sütlerimiz Yozgat’ımıza has, az olgun ve yarım yağlı olarak çanak peynirine dönüşmektedir. Topraktan yapılmış çanak içine basıldıktan sonra kuma gömülerek olgunlaşan peynirimiz, diğer üretimini yaptığımız ürünlerimiz gibi tamamen organiktir’’ dedi. Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın da, Türkiye’de yerli tohumun en yüksek kullanıldığı ilçelerden birisinin Yenifakılı olduğunu vurgulayarak, ‘’İddia ediyorum; Türkiye’de yerli tohumun en yüksek kullanıldığı ilçe Yenifakılı’dır. Çünkü yüzlerce bahçemizde yerli tohumdan ürünler üretilmektedir’’ ifadelerini kullandı. 

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YÜKA ÜRETiYOR
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