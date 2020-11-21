Yozgat’tan Denizli’ye köprü kuruldu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daveti üzerine öğretmenler için ‘TÜBİTAK Bilim Toplum Programlarına Yönelik Proje Fikri Geliştirme Aşamaları’ konulu seminer verdi. Internet üzerinden düzenlenen toplantıya ilgi ve katılımın yüksek olduğu gözlendi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi’nden Emel Alpinanç’ın moderatörlüğünde yürütülen seminere, Denizli başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinden de katılım oldu. Proje konularına duyarlı 120’den fazla öğretmenin takip ettiği toplantıda, Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları ve TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programları hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, araştırma projeler için proje döngüsü yönetimi, proje faaliyetlerinin hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçleri üzerinde durarak, öğrenci projelerinde izlenecek yollar hakkında fikirlerini paylaştı. Böyükata, çocukların bilim okuryazarlığının farkında olmasını sağlamak, öğrencilerin kişiliklerinin geliştirilmesi, öğretmenlik mesleğinin tadına varılması ve eğitim için okul dışı ortamların kullanması bakımlarından TÜBİTAK programlarının çok iyi fırsatlar sunduğunu ifade etti. Böyükata, öğrenci projelerinin yarışma olmadığını vurgulayarak, öğrencileri en iyi şekilde gözlemlemek gerektiği, onların fikir üretmesini sağlayıcı yaklaşımlar geliştirmek gerektiği ve öğrencilerin fikirlerini kendilerinin yazılı hale getirmesini istemek gerektiği konularda bilgiler aktardı. Etkileşimli geçen seminerde katılımcıların sorularına da cevaplar verildi. Katılımcılar verdiği geribildirimlerde, toplantının çok faydalı olduğunu, kafalarındaki soruların aydınlandığını, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın samimi ve içtenlikle atlatmaya çalıştığı konuları örnekler vererek daha net bir hale dönüştürdüğünü ve etkili bir sunum olduğunu belirtenler oldu. Katılımcılar ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Ar-Ge Birimi’nden Emel Alpinanç, davetlerini kabul ettiği ve verdiği değerli bilgiler sebebiyle Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.