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Yozgat’ta olmaktan mutluyum

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt, Yozgat’ta görev yapıyor olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. 

Yozgat’ta olmaktan mutluyum

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt, Yozgat’ta görev yapıyor olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
16 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
239 Okunma
Yozgat’ta olmaktan mutluyum

Jandarma Albay Selçuk Yıldırım’ın Şırnak iline atanmasının ardından boşan Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt’u makamında ziyaret ettik. Gazetemiz Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz’ı konuk eden Yeşilyurt, Yozgat’ı yakından tanımak ve görev yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 
Ankara Jandarma Genel Komutanlığındaki görevli iken Yozgat’a atanan Yeşilyurt, 1986 yılında askeri lise başladığı askerlik görevinde sırasıyla Ağrı Doğu Beyazıt, Bingöl, Tokat, Rize, Giresun, Kırıkkale illerinde görev yaptı. Evli ve bir çocuk babası olan Yeşilyurt, Jandarma Genel Komutanlığında görevli iken son atama kararı ile Yozgat’a görevlendirildi. 
Türk Ordusunun kıymetli komutanlarından olan Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

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