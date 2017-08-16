Yozgat’ta olmaktan mutluyum

Jandarma Albay Selçuk Yıldırım’ın Şırnak iline atanmasının ardından boşan Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt’u makamında ziyaret ettik. Gazetemiz Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz’ı konuk eden Yeşilyurt, Yozgat’ı yakından tanımak ve görev yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ankara Jandarma Genel Komutanlığındaki görevli iken Yozgat’a atanan Yeşilyurt, 1986 yılında askeri lise başladığı askerlik görevinde sırasıyla Ağrı Doğu Beyazıt, Bingöl, Tokat, Rize, Giresun, Kırıkkale illerinde görev yaptı. Evli ve bir çocuk babası olan Yeşilyurt, Jandarma Genel Komutanlığında görevli iken son atama kararı ile Yozgat’a görevlendirildi.

Türk Ordusunun kıymetli komutanlarından olan Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

