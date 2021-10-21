YOZGAT’TA HEPSi VAR!

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen ‘Biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışması’ ile ilgili yapılan gözlemler, tespitler rapor haline getirildi. Yozgat il genelinde 2017 yılında başlanılan çalışmalar kapsamında yayınlanan raporda, bin 526 damarlı bitki türü, 49 memeli hayvan, 213 kuş türü tespit edildi.

Yozgat’ın biyolojik çeşitlilik haritasının ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda il genelindeki damarlı bitkiler, memeli hayvanlar, kuşlar, balıklar, sürüngenler, tohumsuz bitkiler, omurgasız hayvanların tespitleri yapılıp, yaşam alanları belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanan raporda, yapılan tespitlere yer verildi. Gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucunda Yozgat il genelinde bin 526 damarlı bitki türüne rastlanıldığı belirtilerek, ‘’Yozgat İl genelinde 49 memeli türünün kaydı bulunmaktadır. Literatürde geçmeyen kızıl geyik, vaşak ve Kafkas sincabı, etrüsk sivri faresi, nalburunlu yarasa, çentikli yarasa, savinin cüce yarasası türleri bu çalışmayla tespit edilmiştir’’ denildi. Direkt gözlem ile tespit edilen türlerin, ağaç kurbağası, Ova kurbağası, Uludağ kurbağası ve değişken desenli gece kurbağası olmak üzere dört türün bulunduğu vurgulandı. Bu türlere ek olarak sürüngen ve çift yaşar türlerinden alanda Toprak kurbağası kaydının mevcut olduğu, kaydın yapıldığı Yozgat’ın Sorgun ilçesi civarında 4 gece arazi çalışması yapılmasına karşılık, tür tespiti yapılamadığı bildirildi.

15 TÜR EKLENDİ

DKMP teknik ekibi tarafından gerçekleştirilen alan taramasında esnasında mevcut sürüngen sayısına yenileri eklendi. Literatürde 5 tür tespiti bulunan Yozgat'ta, yeni eklenen 15 tür ile toplam 20 türe ulaşıldı. İl sınırları içerisindeki akarsu, baraj gölü ve gölet gibi su sistemlerinde 9 familyaya ait toplam 22 iç su balık türünün tespiti yapıldı. Yozgat’ta 67 kuş türünün kaydı bulunduğu, arazi çalışmaları sonucunda Yozgat’ın farklı bölgelerinde toplam 213 kuş türünün tespit edildiği bildirildi.

ENDEMİK TÜRLER

Yozgat İl sınırları içinde yetişen 39 damarlı bitki taksonunun tehdit kategorilerine göre, lokal veya bölgesel yayılışları da değerlendirildi. Bu taksonlardan çok tehlike altında olanların izlenmesi gereken gösterge tür olma özelliğine sahip olduğu aktarıldı. Yozgat il genelinde tespiti yapılan endemik türlerden bin 462’sinin yaşama/gelişme açısından en az endişe verici tür olduğunun altı çizildi. 19 türün zarar görebilir nitelikte olduğu bilgisi verilirken, 19 türün tehdit altına girebileceği, 12 türün tehlikede olduğu, 8 türün çok tehlikede, 6 tür ile ilgili verilerin ise yetersiz olduğu açıklandı. Yozgat’ta Su Samuru, Alaca Sansar, Boz Ayı, Kızıl Geyik, Yer Sincabının neslinin tehlike olduğuna dikkat çekildi.

DEĞERLENDİRME

Turizm, mevsim koşullarına yakından bağlı bir sektör olmakla birlikte turizm merkezlerinin çekiciliği, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem varlığı ile doğrudan ilişkili olduğu bildirildi. ‘’Biyoçeşitlilik, önemli turizm varlıklarından biridir ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümesinde önemli tol oynamaktadır. Biyoçeşitlilik ve ekosistem üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmeyen plansız turizm faaliyetleri biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler için potansiyel tehdit oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada, plansız turizm faaliyetlerinin yaban hayatına ilişkin biyoçeşitlilik, ekosistem, habitat ve popülasyon üzerindeki etkilerine değinilmiş, alınabilecek önlemler konusunda öneriler sunulmuştur. Biyoçeşitliliğin ve sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için bir yandan turizmin biyoçeşitlilik üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin kontrol edilmesi ve azaltılması öte yandan turizmin biyoçeşitlilik konusunda farkındalık yaratma, korunan alan kullanımı, habitat onarımı ve kırsalda yaşayan nüfusun desteklenmesi alanlarındaki çalışmaların artırılması gerekmektedir’’ değerlendirmesi yapıldı.(Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)