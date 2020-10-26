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Yozgat’ta çekilebilir

BİRLİK Vakfı Yozgat Şubesi tarafından hazırlanan 'bozkırdan Sesler' programına konuk olan hemşehrimiz Yazar Mustafa Çiftçi, TRT-1’de yayınlanan Gönül Dağı adlı dizinin Yozgat’ta çekilebileceğini söyledi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:09
Yozgat’ta çekilebilir

Çiftçi, Doç. Dr. Fahri Seker modaretörlüğünde, izleyenlerden gelen soruları yanıtladı. Çiftçi, TRT 1 Ekranlarında cumartesi günleri yayınlanan Gönül Dağı isimli dizisinin çekimlerinin Yozgat'ta uygun şartlar sağlandığı zaman başlanabileceğini dile getirdi. Okuma alışkanlığının özellikle gençlerde ilerlemesi için çeşitli projelerden bahseden Çiftçi, roman okuma ve tahlil etme programlarını devam ettirmek istediğini, lakin uygun bir mekan sıkıntı ile birlikte pandemi sürecinin sıkıntı olduğunu kaydetti. Çiftçi, pandemi sonrası Birlik Vakfı gençleri ve diğer gençlik hareketleri ile ortak sürekliliği olan bir program yapmayı düşündüklerini de sözlerine ekledi.

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Yozgat’ta çekilebilir
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